Директора тамбовской фирмы оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам

6 Март 2020 2020-03-06T14:56:38+03:00

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Руководителя ОАО «Сервис Спецтехника» оштрафовали на 20 тысяч рублей за невыплату зарплаты сотрудникам. Работники фирмы не получили свои честно заработанные деньги в декабре прошлого года, после чего направили коллективное обращение в прокуратуру. Во время прокурорской проверки данный факт подтвердился.

Как оказалось, что в сентябре прошлого года генеральный директор предприятия уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

- Прокуратура возбудила в отношении него производство по делу об административном правонарушении по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого суд привлек его к административной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была полностью погашена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU