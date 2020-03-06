«Открытие» в 9 раза увеличил выдачу кредитов наличными

6 Март 2020 2020-03-06T12:35:03+03:00

В 2019 году банк выдал жителям региона 400 миллионов рублей

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Несмотря на бурный рост по сравнению с 2018-м также и безналичных оборотов по картам - наличные все еще остаются самым популярным способом оплаты покупок в регионах Центральной России.

- Банк в разы нарастил выдачи потребительских кредитов как по стране, так и в регионе. Темпы роста розничного кредитования – одни из самых высоких среди показателей нашего подразделения, - подчеркнул Александр Матинко, управляющий банком «Открытие» в Тамбове.

За прошедший год база розничных клиентов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в регионе увеличилась более чем в 4 раза. «В 2020 году мы планируем увеличить выдачу кредитов наличными на 70%, до 700 миллионов рублей», - сообщил управляющий.

ИСТОЧНИК KP.RU