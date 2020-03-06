2020-03-06T18:07:30+03:00
Спорт

На Тамбовщине почти 1,5 тысячи человек приняли участие в фестивале ГТО

В этом году он прошел в новом формате
Ксения АЛЕШИНА
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Зимние фестивали прошли в 21 городе и районе области,Зимние фестивали прошли в 21 городе и районе области,
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Впервые в Тамбовской области фестиваль ГТО прошел в новом формате, участие в котором приняли люди разных возрастов. Муниципальные образования сами могли выбирать дату проведения и нормативы.

Нормы ГТО сдавали в 21 городе и районе области. Общее количество участников составило 1451 человек. В программу были включены бег, прыжки в длину, сгибание и разгибание туловища, подтягивания для мужчин, отжимания для женщин, наклон вперед со скамьи, стрельба из пневматической винтовки, бег на 30 метров и другие.

- Количество людей, зарегистрированных на официальном сайте, количество людей, приступивших к выполнению нормативов и уже получивших заслуженные знаки, увеличивается постоянно. Мероприятия по выполнению нормативов комплекса ГТО становятся все более популярными и массовыми, - сообщают организаторы.

Фото: управление по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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