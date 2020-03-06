В Тамбове завершили ремонт тепломагистрали на Комсомольской площади
В течение дня тепло и горячая вода придут в дома жителей
Ремонтные работы продолжались до глубокой ночи
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Ночью 6 марта в Тамбове завершили ремонт тепломагистрали, повреждение которой обнаружилось утром 5 марта. Теплоэнергетикам пришлось заменить порядка трех метров участка сети большого диаметра. Без тепла и горячей воды на время проведения ремонтных работ оставались более сотни жилых домов. Утром магистраль заполнили теплоносителем.
- Сегодня в течение дня специалисты «Квадры» и управляющих компаний (в своих зона ответственности) проведут регулировку гидравлического режима, - сообщает пресс-служба теплоэнергетической компании.
Фото ПАО "Квадра"
ИСТОЧНИК KP.RU