В Тамбове завершили ремонт тепломагистрали на Комсомольской площади

6 Март 2020 2020-03-06T11:03:04+03:00

В течение дня тепло и горячая вода придут в дома жителей

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Ночью 6 марта в Тамбове завершили ремонт тепломагистрали, повреждение которой обнаружилось утром 5 марта. Теплоэнергетикам пришлось заменить порядка трех метров участка сети большого диаметра. Без тепла и горячей воды на время проведения ремонтных работ оставались более сотни жилых домов. Утром магистраль заполнили теплоносителем.

- Сегодня в течение дня специалисты «Квадры» и управляющих компаний (в своих зона ответственности) проведут регулировку гидравлического режима, - сообщает пресс-служба теплоэнергетической компании.

Фото ПАО "Квадра"

ИСТОЧНИК KP.RU