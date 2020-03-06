2020-03-06T13:04:06+03:00
Спорт

Тамбовская дзюдоистка отправится на Кубок Европы

Ульяна Ряшенцева вошла в состав юношеской сборной РФ
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовчанку Ульяну Ряшенцеву включили в состав юношеской сборной России для участия в Кубке Европы по дзюдо среди кадетов. Соревнования пройдут в Туле в конце марта. За медали будут бороться юноши и девушки в возрасте до 18 лет из 15-17 стран.

Место в национальной сборной тамбовская спортсменка завоевала на Первенстве страны, которое проходило в подмосковном Дмитрове в ноябре прошлого года. Ульяна показала неплохой результат и заняла пятое место.

- Ульяна выступит в весовой категории до 44 кг. Сейчас она готовится к турниру, прикладывает много сил и стараний. Это первый международный старт в ее карьере. Думаю, что у нее есть все шансы прекрасно выступить, от этого зависит ее дальнейшие участие на европейских Кубках в этом году, - комментирует личный тренер спортсменки Сергей Кувалдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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