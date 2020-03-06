Участниками аварии в Тамбове стали пять автомобилей

6 Март 2020 2020-03-06T12:03:16+03:00

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Авария, участниками которой стали сразу пять автомобилей, произошла в Тамбове 5 февраля в 7 часов 40 минут на улице Карла Маркса в районе дома № 62. По данным областного УГИБДД, 20-летний водитель «Hyundai Solaris», поворачивая налево на регулируемом перекрестке, столкнулся с автомобилем «Kia Rio» под управлением 33-летней женщины. От удара автомобиль «Kia Rio» по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris», за рулем которого находилась 39-летняя женщина. В аварии также получили механические повреждения ещё два автомобиля: «Ford Fusion», под управлением 46-летнего мужчины и «Lada Granta», за рулем этой машины находился 59-летний мужчина.

- В результате аварии женщины-водители автомобилей «Hyundai Solaris» и «Kia Rio» получили телесные повреждения и были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Повреждения получили пять автомобилейФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU