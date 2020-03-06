2020-03-06T10:25:36+03:00
Происшествия

В Тамбовской области экс-полицейский осужден за превышение полномочий и угрозу убийством

Бывший страж порядка отправится в колонию на 4 года и 6 месяцев
Ксения АЛЕШИНА
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В Жердевском районе суд вынес приговор бывшему полицейскому. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и угрозе убийством.

Как установили следствие и суд, 4 октября 2018 года, около кафе в Жердевке полицейские увидели на проезжей части пьяного мужчину. Его задержали и доставили в отдел полиции для составления административного протокола.

В отделе полиции мужчина стал возмущаться по поводу задержания, а затем отказался подписывать документы, чем разозлил одного из полицейских. Сначала страж порядка ударил его резиновой палкой, а затем избил. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер, сотрясение мозга, а также множественные ссадины и кровоподтеки.

Также, в декабре 2018 года, в нерабочее время осужденный с баллонным ключом в руках угрожал убийством 21-летнему молодому человеку, к которому испытывал неприязнь.

- Несмотря на отрицание фигурантом причастности к совершению указанных преступлений, следствием собрана достаточная доказательственная база его виновности. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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