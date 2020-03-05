Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске планируют завершить в этом году

5 Март 2020 2020-03-05T18:05:20+03:00

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В Мичуринске идут работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Олимп». По информации регионального управления по физической культуре и спорту, монтаж металлоконструкций и инженерных сетей выполнен на 90 процентов. На 40 процентов смонтированы стены из блоков, еще на 70% выполнен монтаж трансформаторной подстанции с силовым кабелем.

Строительство ФОКа обойдется примерно в 99 миллионов рублей. Работы начались в конце прошлого года, а завершить их планируют в этом.

- В ФОКе будет оборудован универсальный спортивный зал площадью 42х24 метра для игровых видов спорта – баскетбола и волейбола, а также для занятий танцами. Здесь появится зал борьбы, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, душевые комнаты, медицинский пункт. Возможность посещения спортивного объекта будет и у маломобильных групп населения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU