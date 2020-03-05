2020-03-05T15:58:29+03:00
Общество

Экс-мэру Мичуринска Александру Кузнецову грозит 5 лет колонии

Приговор бывшему руководителю наукограда вынесут 6 марта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Александр КузнецовАлександр Кузнецов
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6 марта в Мичуринском городском суде вынесут приговор бывшему руководителю наукограда Александру Кузнецову. Напомним, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в августе 2016 года Александр Кузнецов от имени муниципалитета заключил контракт о приобретении здания старой котельной с оборудованием и земельным участком стоимостью около 30 млн руб. под залог собственности города. При этом, по версии следствия мэру было достоверно известно, что бюджет города не располагает средствами для оплаты данного контракта. Под сомнение поставили и необходимость покупки котельной, ведь к отопительному сезону 2016-2017 годов в городе должны были заработать две новые блочно-модульные котельные.

Уголовное дело Александра Кузнецова передали в суд в июне прошлого года, разбирательство длилось 11 месяцев.

- 4 марта состоялись прения, в которых обвинение запросило для меня 5 лет лишения свободы, 3 года не занимать руководящие должности, арест имущества, - сообщает Александр Кузнецов на своей страничке в соцсети. - 5 лет за то, что исполняя решение депутатов и рекомендации области, была приобретена котельная для города. Благодаря этому шагу мы за решили проблему жителей северо-западного микрорайона, обеспечив их горячей водой (кипы поступивших на тот момент обращений граждан выливаются почти в книжный том), мы не сорвали программу Малые города, в рамках которой получили 250 миллионов рублей в городскую сферу ЖКХ...

Кузнецов так и не признал свою вину и объясняет, почему сделал это.

- Многие невиновные, привлекаемые по статьям Уголовного кодекса, идут по легкому пути и признают свою вину, получая условные сроки или штрафы, - говорит Александр Кузнецов. - В моем же случае, я не хочу заключать сделок с собственной совестью, вину не признаю, так как действовал только исключительно в интересах города и жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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