В Тамбовской области мужчину оштрафовали за размещение экстремистских аудиозаписей в соцсети

5 Март 2020 2020-03-05T17:36:11+03:00

Запрещенные файлы житель Жердевки добавил к себе на страницу в «ВКонтакте»

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В Жердевке 29-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за распространение экстремистских материалов. Прокуратура во время проверки установила, что на странице соцсети «ВКонтакте» у мужчины имелись две аудиозаписи, признанные экстремистскими.

В связи с этим прокуроры вынесли постановление о возбуждении в отношении мужчины производства по делу об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их хранение в целях массового распространения».

- По результатам рассмотрения дела, правонарушитель подвергнут административному наказанию в виде штрафа. Аудиозаписи экстремистского содержания удалены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU