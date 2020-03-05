В Тамбовской области мужчину оштрафовали за размещение экстремистских аудиозаписей в соцсети
В Жердевке 29-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за распространение экстремистских материалов. Прокуратура во время проверки установила, что на странице соцсети «ВКонтакте» у мужчины имелись две аудиозаписи, признанные экстремистскими.
В связи с этим прокуроры вынесли постановление о возбуждении в отношении мужчины производства по делу об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их хранение в целях массового распространения».
- По результатам рассмотрения дела, правонарушитель подвергнут административному наказанию в виде штрафа. Аудиозаписи экстремистского содержания удалены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU