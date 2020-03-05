В Котовске задержали мужчину, который избил друга и вообще находится в федеральном розыске за неуплату алиментов

5 Март 2020 2020-03-05T17:04:25+03:00

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Котовские росгвардейцы, которые находились на маршруте патрулирования, получили сообщение о драке во дворе дома на улице Посконкина. Прибыв на место происшествия, они обнаружили 47-летнего мужчину со следами побоев. Он рассказал, что поссорился со знакомым и тот набросился на него с кулаками. К моменту приезда росгвардейцев нарушитель уже ушел. Но вскоре его нашли недалеко от места нападения.

- Позже стало известно, что 45-летний задержанный находится в федеральном розыске за неуплату алиментов, - сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Тамбовской области. - Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU