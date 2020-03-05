2020-03-05T17:04:25+03:00
Происшествия

В Котовске задержали мужчину, который избил друга и вообще находится в федеральном розыске за неуплату алиментов

45-летнего мужчину передали полицейским
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Котовские росгвардейцы, которые находились на маршруте патрулирования, получили сообщение о драке во дворе дома на улице Посконкина. Прибыв на место происшествия, они обнаружили 47-летнего мужчину со следами побоев. Он рассказал, что поссорился со знакомым и тот набросился на него с кулаками. К моменту приезда росгвардейцев нарушитель уже ушел. Но вскоре его нашли недалеко от места нападения.

- Позже стало известно, что 45-летний задержанный находится в федеральном розыске за неуплату алиментов, - сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Тамбовской области. - Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске планируют завершить в этом году
В Тамбовской области мужчину оштрафовали за размещение экстремистских аудиозаписей в соцсети
В Котовске задержали мужчину, который избил друга и вообще находится в федеральном розыске за неуплату алиментов
Тамбовчанин угнал иномарку у друга и попал на ней в ДТП
Экс-мэру Мичуринска Александру Кузнецову грозит 5 лет колонии
Стало известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Тамбовской области
Тамбов вошел в топ-10 самых неверных городов России
Работникам «Моршанской мануфактуры» задолжали 3 млн рублей
В Тамбове из-за аварии на тепломагистрали без тепла и горячей воды остались десятки жилых домов
Сотрудники ЗАГСов Тамбовщины примирили более 300 пар, находящихся на грани развода
На Тамбовщине откроется изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус
В Тамбове на сцене «Чернозема-2020» выступит группа «Черный вторник»
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»
На тамбовской трассе насмерть сбили 42-летнего мужчину
Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса