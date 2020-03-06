Тамбовчанин получил вторую судимость за вождение автомобиля в пьяном виде

6 Март 2020 2020-03-06T09:35:59+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющего судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей».

Установлено, что мужчина был осужден в апреле прошлого года по этой же статье. Тогда тамбовчанина приговорили к 240 часам обязательных работ и запретили водить машину в течение двух лет. Однако через месяц он вновь сел за руль пьяным.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности осужденного, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев и возложением дополнительных обязанностей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU