2020-03-05T15:29:34+03:00
Общество

Работникам «Моршанской мануфактуры» задолжали 3 млн рублей

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура Моршанска выяснила, что в ООО «Моршанская мануфактура» есть задолженность по заработной плате перед 109 работниками за сентябрь - октябрь 2019 года в размере почти трех миллионов рублей.

Оказалось, что в этот период деньги в кассу предприятия поступали. Кроме того, больше полутора миллионов рублей за поставленные ООО «Моршанская мануфактура» ткани были перечислены контрагентом, по договоренности с руководством предприятия, на оплату поставщикам коммунальных услуг, потребленных ООО «Моршанская мануфактура», минуя расчетный счет предприятия, что не позволило направить денежные средства на оплату заработной платы работникам.

Это означает, что у руководства предприятия имелась реальная финансовая возможность погасить задолженность по зарплате, однако этого не было сделано.

- В этой связи прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации), - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, в рамках расследования уголовного дела будет предпринят исчерпывающий комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных трудовых прав граждан и привлечение виновных лиц к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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