В Тамбове из-за аварии на тепломагистрали без тепла и горячей воды остались десятки жилых домов
В Тамбове, в районе Комсомольской площади, произошло повреждение тепломагистрали, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей близлежащего района. Как сообщили в ПАО «Квадра», участок теплосети отключили, из камер откачивают воду.
- На время ремонта будет ограничена подача тепла и горячей воды ряду потребителей центра города, - поясняют в теплоэнергетической компании. - Ремонтные бригады прикладывают все усилия, чтобы оперативно завершить работы и восстановить подачу коммунальных ресурсов.
На время ремонтных работ тепла и горячей воды не будет у жителей следующих домов:
Н.Вирты,1, 3,5,7,11,15а,17,17а
О.Кошевого,4, 4а,6а,8,10
К.Маркса,223,225а, 227, 231,233,233а,235,237,239,240-250,252, 251/2,253,255,255а,256,258,258а-д
Пр.Новый,2-18
Пролетарская 236,238,240а,242,246,369, 317,373
пр.Рязанский,1-10
Рязанская,8,10а,12а-в, 14, 14а-б, 16,17,18а,20а,22,22а,26,28,28а
1-я Полковая,25,32,34,36
Советская, 174,176/11-14, 178,180,182,184
З.Космодемьянской,12,14,14а
Жуковского,1,1а-б, 2 а-г
Колхозная,91, 91а, 93
Пушкарская, 45,49,74
Защитная, 1-15, 16а,17-20,23-29,31
Защитный пр.,1а,3б,7
Фото ПАО "Квадра"
ИСТОЧНИК KP.RU