2020-03-05T12:51:41+03:00
Происшествия

В Тамбове из-за аварии на тепломагистрали без тепла и горячей воды остались десятки жилых домов

Специалисты ищут место повреждения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Комсомольская площадь оказалась залита горячей водойКомсомольская площадь оказалась залита горячей водой
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В Тамбове, в районе Комсомольской площади, произошло повреждение тепломагистрали, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей близлежащего района. Как сообщили в ПАО «Квадра», участок теплосети отключили, из камер откачивают воду.

- На время ремонта будет ограничена подача тепла и горячей воды ряду потребителей центра города, - поясняют в теплоэнергетической компании. - Ремонтные бригады прикладывают все усилия, чтобы оперативно завершить работы и восстановить подачу коммунальных ресурсов.

На время ремонтных работ тепла и горячей воды не будет у жителей следующих домов:

Н.Вирты,1, 3,5,7,11,15а,17,17а

О.Кошевого,4, 4а,6а,8,10

К.Маркса,223,225а, 227, 231,233,233а,235,237,239,240-250,252, 251/2,253,255,255а,256,258,258а-д

Пр.Новый,2-18

Пролетарская 236,238,240а,242,246,369, 317,373

пр.Рязанский,1-10

Рязанская,8,10а,12а-в, 14, 14а-б, 16,17,18а,20а,22,22а,26,28,28а

1-я Полковая,25,32,34,36

Советская, 174,176/11-14, 178,180,182,184

З.Космодемьянской,12,14,14а

Жуковского,1,1а-б, 2 а-г

Колхозная,91, 91а, 93

Пушкарская, 45,49,74

Защитная, 1-15, 16а,17-20,23-29,31

Защитный пр.,1а,3б,7

Фото ПАО "Квадра"

ИСТОЧНИК KP.RU

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