Тамбовчанин угнал иномарку у друга и попал на ней в ДТП

5 Март 2020 2020-03-05T16:33:08+03:00

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В Мучкапском районе полицейские задержали 32-летнего тамбовчанина, который угнал автомобиль у своего знакомого. Мужчина пришел в гости к другу, проживающему в селе Кулябовка, где они распивали спиртные напитки. После застолья он решил покататься на иномарке друга.

Доехав до поворота на трассу, пьяный угонщик соскользнул с обочины и попал в аварию, разбив чужой автомобиль. Сам злоумышленник отделался лишь ушибами.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновному наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, виновному придется возместить материальный ущерб автовладельцу, который будет определен после экспертизы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU