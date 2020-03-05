Стало известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Тамбовской области

5 Март 2020 2020-03-05T15:13:40+03:00

Работы проведут на областных и муниципальных магистралях

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Тамбовской области продолжится реализация федеральных и региональных программ и проектов по строительству и ремонту дорог. Одна из самых масштабных – госпрограмма «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области». На ее реализацию выделяется более 4,8 млрд рублей, из которых 781 тыс. рублей средства федерального бюджета и более 4 млрд рублей средства областного бюджета.

Средства программы пойдут на ремонт областных и муниципальных дорог. В этом году приведут в нормативное состояние 31,05 км автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и 224,02 пог.м мостовых сооружений, а именно:

автомобильная дорога «Тамбов – Шацк» – Сосновка – Староюрьево – Первомайский,

мост через реку Осиновка на км 2+833 автомобильной дороги «Транзитные улицы в г.Жердевка» (ул.Семашко);

автомобильная дорога «Тамбов – Шацк» – Сосновка – Староюрьево – Первомайский– 2-е Левые Ламки – Вырубово – Дмитриевка;

мост через р. Ворона на автомобильной дороге ул.50 лет Октября (от ул.Базарной до гр.г.Уварово) г.Уварово;

мост через р.Пурсовка на автомобильной дороги «Тамбов – Пенза» – Калаис – Шиновка – Кирсанов в Кирсановском районе.

Также будут выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

«Пахотный угол – Кривополянье» Бондарского района;

«Мичуринск – Турмасово – ПМС 53» Мичуринского района;

подъезды к детскому садику в с. Старое Хмелевое Мичуринского района;

ул. Трудовая Мучкапского района;

«Рассказово – 2-я Пятилетка» Рассказовского района;

«Обход села Сампур» Сампурского района;

«Каспий» – Селезни – Сосновка – Дегтянка – Новая Слобода Сосновского района;

«Тамбов-Пенза» – Пригородное лесничество Тамбовского района;

ул. Советская в д. Большая Липовица Тамбовского района;

ул. Лысогорская в с. Лысые Горы на участке Тамбовского района;

ул. Лысогорская до ул. Куйбышева в с. Лысые Горы Тамбовского района.

Кроме того, начнется строительство путепровода через ж/д пути от центральной части г.Мичуринска к Агротехнопарку «Мичуринский», расположенному в северной части города микрорайона Кочетовка. Данная стройка продолжится до 2023 года. Объем выполненных работ к 2023 году составит 2,31 км и 386,06 пог.м.

- В Тамбовской области реализуются и другие проекты, направленные на модернизацию дорожной сети, в том числе и нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает сайт регионального отделения ЕР. - Планируется, что совокупный объем финансирования по всем программам и проектам составит 6,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU