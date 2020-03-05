Тамбов вошел в топ-10 самых неверных городов России

5 Март 2020 2020-03-05T14:23:15+03:00

Наш город расположился на шестой строчке рейтинга

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Независимое исследовательское агентство Zoom market опубликовало рейтинг самых неверных городов РФ. Тамбов попал в топ-10 и занял 6 место из 24 возможных.

Самыми неверными россиянами оказались жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга. Немного Тамбов обогнал соседний Воронеж — 4 место. Как оказалось, самые верные люди живут в Новосибирске. Этот город расположился на последней строчке рейтинга.

Опрос проводили в 24 городах России по методу личных интервью. Всего социологи опросили 2880 респондентов. Респондентам задавали три вопроса:

- Считаете ли вы, что в современном мире супружеская верность остаётся актуальной ценностью?

- Осуждаете ли вы людей, вступающих в любовные взаимоотношения с другими партнерами, находясь в браке?

- Скажите, находясь в отношениях или в браке вы изменяли своему партнеру?

По словам коммерческого директора агентства Андрея Штырова, 94% респондентов считают, что супружеская верность остается для них актуальной ценностью. Так, 71% опрошенных осуждают людей которые изменяли своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами «ходили налево».

ИСТОЧНИК KP.RU