Тамбов вошел в топ-10 самых неверных городов России
Независимое исследовательское агентство Zoom market опубликовало рейтинг самых неверных городов РФ. Тамбов попал в топ-10 и занял 6 место из 24 возможных.
Самыми неверными россиянами оказались жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга. Немного Тамбов обогнал соседний Воронеж — 4 место. Как оказалось, самые верные люди живут в Новосибирске. Этот город расположился на последней строчке рейтинга.
Опрос проводили в 24 городах России по методу личных интервью. Всего социологи опросили 2880 респондентов. Респондентам задавали три вопроса:
- Считаете ли вы, что в современном мире супружеская верность остаётся актуальной ценностью?
- Осуждаете ли вы людей, вступающих в любовные взаимоотношения с другими партнерами, находясь в браке?
- Скажите, находясь в отношениях или в браке вы изменяли своему партнеру?
По словам коммерческого директора агентства Андрея Штырова, 94% респондентов считают, что супружеская верность остается для них актуальной ценностью. Так, 71% опрошенных осуждают людей которые изменяли своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами «ходили налево».
ИСТОЧНИК KP.RU