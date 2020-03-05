В Тамбове на сцене «Чернозема-2020» выступит группа «Черный вторник»

5 Март 2020 2020-03-05T11:07:40+03:00

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Как сообщили организаторы рок-фестиваля «Чернозем», в этом году на сцене у Татарского вала прозвучат лучшие хиты группы «Сектор газа» в исполнении трибьют коллектива «Черный вторник».

Группа «Черный Вторник» была образована в городе Иваново в мае 2013 года. За это время музыканты успели заполучить любовь и уважение поклонников творчества бессменного лидера «Сектора газа» Юрия Хоя,

Участники коллектива лично знакомы с семьей Юрия Клинских, с его бывшими коллегами по группе, с некоторыми из которых периодически дают совместные концерты.

Напомним, что «Чернозем-2020» пройдет 14, 15 и 16 августа. Стоимость билета на все три дня фестиваля составляет в настоящее время 3 500 рублей. Организаторы уже объявили следующих участников: Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, «Операция пластилин», «Бригадный подряд», «Кис-кис», Эмир Кустурица и Юрий Каспарян с симфоническим оркестром.

ИСТОЧНИК KP.RU