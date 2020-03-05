2020-03-05T10:23:00+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе насмерть сбили 42-летнего мужчину

Пешеход шел по краю проезжей части, когда на него наехал двигавшийся навстречу автомобиль
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Пешеход погиб на месте ДТППешеход погиб на месте ДТПФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

На трассе Сосновского района насмерть сбили пешехода, который шел по обочине дороги. Как рассказали в региональном УГИБДД, авария произошла 4 марта в 19 часов 45 минут на 15 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский», проходящей по территории Сосновского района. 43-летний водитель автомобиля «Lada Priora» наехал на 42-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части во встречном с машиной направлении.

- В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тамбовщине откроется изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус
В Тамбове на сцене «Чернозема-2020» выступит группа «Черный вторник»
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»
На тамбовской трассе насмерть сбили 42-летнего мужчину
Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса
Известный КВНщик встретился с тамбовскими студентами
Тамбовчанин-наркоман может лишиться водительских прав
В Мичуринске заасфальтируют 57 улиц почти за 180 млн рублей
Тамбовчанка в состоянии аффекта убила мужа-тирана и сбросила его тело в реку
Тамбовчанка «расплатилась» с таксистом телефоном, а потом сообщила в полицию, что мобильный у нее украли
В Тамбове жители ищут ошибки на вывесках и объявлениях
Двое тамбовчан получили сроки за распространение наркотиков
Жителя Тамбовщины не пустили за границу из-за «пьяного» штрафа
В Тамбовской области тройное ДТП унесло жизнь 41-летнего водителя
В МФЦ Котовска задымилась электропроводка
Два тамбовских спортсмена стали лучшими на первенстве России по греко-римской борьбе
В Тамбовской области банковская служащая завладела деньгами девяти клиентов
При столкновении двух иномарок в Тамбове пострадала женщина
В тамбовском университете выбрали самую красивую студентку
Родители тамбовских школьников сдадут ЕГЭ по истории
В Тамбовской области мужчина до смерти избил друга, который приставал к его девушке
Жена заключенного пыталась пронести наркотики в тамбовскую колонию
Тамбовчане могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства
В Тамбове стартовал фестиваль «Студенческая весна»
Иностранец планировал распространить в Тамбове 200 граммов героина