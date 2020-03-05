На тамбовской трассе насмерть сбили 42-летнего мужчину

5 Март 2020 2020-03-05T10:23:00+03:00

Пешеход шел по краю проезжей части, когда на него наехал двигавшийся навстречу автомобиль

Изменить размер текста: A A

На трассе Сосновского района насмерть сбили пешехода, который шел по обочине дороги. Как рассказали в региональном УГИБДД, авария произошла 4 марта в 19 часов 45 минут на 15 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский», проходящей по территории Сосновского района. 43-летний водитель автомобиля «Lada Priora» наехал на 42-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части во встречном с машиной направлении.

- В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU