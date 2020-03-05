На тамбовской трассе насмерть сбили 42-летнего мужчину
На трассе Сосновского района насмерть сбили пешехода, который шел по обочине дороги. Как рассказали в региональном УГИБДД, авария произошла 4 марта в 19 часов 45 минут на 15 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский», проходящей по территории Сосновского района. 43-летний водитель автомобиля «Lada Priora» наехал на 42-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части во встречном с машиной направлении.
- В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU