2020-03-05T09:45:50+03:00
Общество

Известный КВНщик встретился с тамбовскими студентами

Леонид Моргунов провел мастер-класс для учащихся ТГТУ
Ксения АЛЕШИНА
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Леонид Моргунов общается со студентами ТГТУЛеонид Моргунов общается со студентами ТГТУФото: Пресс-служба ТГТУ
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В преддверии студенческой весны в Тамбовском государственном техническом университете прошел мастер-класс для членов команд КВН институтов ТГТУ, который провел известный КВНщик и ведущий, звезда телеканала СТС Леонид Моргунов.

- Леонид рассказал студентам о своем опыте игры в Высшей лиге и Премьер-лиге, о закулисье КВН, о технологии написания шуток, встраивания номеров и подготовке к играм в целом, ответил на вопросы студентов. Встреча с известным КВНщником, как признаются ребята, вдохновила их и дала новый импульс для подготовки к предстоящему фестивалю, - сообщили в пресс-службе технического университета.

Леонид Моргунов – профессиональный игрок в КВН, который выступал в составе команд «Дежавю», «Сердце Сибири» и «Парапапарам». Также он является одним из ведущих популярного шоу о путешествиях «Руссо Туристо».

Студенческая весна в ТГТУ состоится в первой половине апреля. Гала-концерт фестиваля пройдет 16 апреля в концертном зале ТГТУ «Северный» (возрастное ограничение 12+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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