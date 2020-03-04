Тамбовчанин-наркоман может лишиться водительских прав

4 Март 2020 2020-03-04T18:05:11+03:00

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По инициативе прокуратуры 27-летнего тамбовчанина могут лишить водительских прав. Известно, что мужчина с декабря 2019 года состоит на учете в Староюрьевской ЦРБ с диагнозом «Пагубное употребление психоактивных веществ (марихуана)». В ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура Староюрьевского района установила, что у наркомана есть водительские права. По закону люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией не имею права управлять автомобилем. Вернуть права можно только после полного избавления от зависимости.

- Поскольку водительское удостоверение выдано жителю Староюрьевского района до его постановки на диспансерный учет, прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права на управления транспортными средствами и аннулировании водительского удостоверения, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU