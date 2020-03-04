Тамбовчанка в состоянии аффекта убила мужа-тирана и сбросила его тело в реку

4 Март 2020 2020-03-04T17:04:24+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 39-летней женщины. Ее признали виновной в убийстве супруга, совершенном в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 УК РФ).

Как установили следствие и суд, осужденная прожила с супругом почти 19 лет, из которых последние 7 лет находилась с ним в зарегистрированном браке. Во время семейной жизни мужчина регулярно бил и оскорблял жену, а также детей. Кроме этого, он был осужден за жестокое обращение с одним из сыновей.

С 25 мая прошлого года в течение недели супруг систематически выпивал и вел себя агрессивно по отношению к членам семьи, избивал их и издевался над ними. Ночью, 3 июня, между мужем и женой произошла очередная ссора. Женщина, не выдержав нападок супруга, схватила металлический прут и нанесла ему множественные удары по голове, от которых мужчина сразу скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, осужденная на автомобиле вывезла тело 40-летнего потерпевшего к реке и вместе с орудием преступления сбросила в воду.

- Проведенная в ходе следствия психиатрическая судебная экспертиза установила, что осужденная в момент совершения преступления находилась в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с аморальным и жестоким поведением супруга, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области. - Приговором суда ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU