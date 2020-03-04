2020-03-04T16:10:12+03:00
Происшествия

Тамбовчанка «расплатилась» с таксистом телефоном, а потом сообщила в полицию, что мобильный у нее украли

Женщину привлекли к ответственности за ложный донос о преступлении
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жительницу Мичуринска привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления. В декабре прошлого года 31-летняя женщина заявила в полицию о краже своего телефона стоимостью больше 8 тысяч рублей и просила привлечь неизвестного, который совершил преступление, к уголовной ответственности. В ходе работы по этому заявлению полицейские выяснили, что на самом деле никакой кражи не было. На самом деле будучи нетрезвой, жительница наукограда воспользовалась услугами такси. Денег у нее не было и в залог она оставила водителю свой телефон, а позже решила заявить о краже.

- По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, наличия на иждивении обвиняемой несовершеннолетнего ребенка, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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