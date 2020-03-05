2020-03-05T12:23:46+03:00
Общество

Сотрудники ЗАГСов Тамбовщины примирили более 300 пар, находящихся на грани развода

В этом им помогли некоммерческие организации
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове подвели итоги работы органов ЗАГС области за 2019 год. В прошлом году хорошо сработали службы примирения — сотрудники ЗАГСов вместе с представителям некоммерческих организаций примирили 310 пар, находящихся на грани развода. Подобную работу с населением продолжат и в этом году.

Всего же на Тамбовщине органы ЗАГСа зарегистрировали 34 322 акта гражданского состояния, в том числе 7 771 – о рождении ребенка, из которых - 73 двойни и 3 тройни. Узами брака себя связали 5 741 пар, также был оформлен 4 001 развод.

- Наиболее популярные имена, которые давали девочкам – София, Мария. Среди самых редких – Мирослава, Мелисса. Мальчиков чаще всего называют Артемами, Александрами и Маскимами. Прохор, Тихомир и Платон – в числе редких мужских имен, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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