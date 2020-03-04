2020-03-04T17:32:41+03:00
Общество

В Мичуринске заасфальтируют 57 улиц почти за 180 млн рублей

Кроме того, в наукограде приведут в порядок тротуары
Ксения АЛЕШИНА
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Обновленные дороги и тротуары ждут жителей микрорайонов Мичуринск-2, Кочетовка, Рабочий поселок.Обновленные дороги и тротуары ждут жителей микрорайонов Мичуринск-2, Кочетовка, Рабочий поселок.Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В этом году городские власти Мичуринска планируют заасфальтировать 57 улиц на сумму более 179 млн. рублей. Преображение ждет микрорайоны Мичуринск-2, Кочетовка и Рабочий поселок.

- Новое асфальтовое покрытие приобретут городские дороги на улицах: Прибрежная (в районе д. 99 по ул. Октябрьской), Коммунистическая (от ул. Набережная до ул. Революционной), Пристань, Набережная (д. 173-403), Максима Горького, Осипенко (от ул. К. Маркса до ул. Красноармейской), Димитрова, Лесной переулок, ПМС, Турмасовкий тупик, Алтайская (мкр. Кочетовка), Белгородская (мкр. Кочетовка), Садовый проезд (мкр. Кочетовка), Пионерская, Свердловская (в том числе в районе МПС), Урицкого, Степная, Чапаева, Чехова, Автозаводская, Заводская, Калининская (в районе д. 87-97), Широкая (в районе д.77-83), Дачная (в районе д.58-60, 73-75), Светлая (до д. 49), Охотная, Совхозная, Островского, Дзержинского, Зеленая, Орджоникидзе, Обводная (от ул. Турбинной до ул. Артема), Турбинная, Матросова (в районе д.51-53, мкр. Кочетовка), Розы Люксенбург (от ул. Энгельса до ул. Северной), Линейная, Линейный переулок, Луцкого, Транспортная, Фрезерная, Чкалова, Котовского, Кубанева ( в районе д.32, проезд от ул. Кубанева до ул. Котовского), проезд от улицы Советской до улицы Садовой (в районе д.54 по ул. Советской, мкр. Кочетовка), подъездная дорога к д. 48 по ул. Федеративной (МБУ УМиИЦ), Советская (проезд от ул. Советской до д. 292А), - сообщают в пресс-службе администрации города Мичуринска.

С прошлого года в наукограде не только укладывают асфальт на дорогах, но и обустраивают тротуары, бордюры, заездные карманы, остановочные павильоны и дорожные знаки.

В этом году тротуары отремонтируют по улицам: Революционная (от ул. Набережной до ул. Пристань), Коммунистическая (от ул. Интернациональной до ул. Герасимова), Парковая (от ул. Парковой до ТОГАОУ «Мичуринский лицей»), Кирсановская (от ул. Лаврова до ж/д вокзала), Мельничная, Грибоедова, Колокольная, Гончарова, Рабочий переулок, Липецкое шоссе (от плавательного бассейна до остановки «Прогресс»), Советская (от ул. Марии Белаховой до ул. Полтавской).

ИСТОЧНИК KP.RU

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