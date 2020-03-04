В Тамбовской области тройное ДТП унесло жизнь 41-летнего водителя

4 Март 2020 2020-03-04T13:26:32+03:00

Еще один мужчина находится в больнице

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Сегодня, 4 марта, около восьми часов утра, на 353-м километре федеральной трассы Р-22 на территории Первомайского района произошла серьезная авария. Из-за сильного тумана на трассе столкнулись три автомобиля.

- Сперва произошло лобовое столкновение автомобиля ВИС с номерами тамбовского региона, который двигался в сторону Москвы, и грузовика МАН с номерами Орловской области, двигавшимся в сторону Тамбова. Легковой автомобиль «Форд Фокус» с номерами тамбовского региона, который двигался за автомобилем ВИС, также стал участником ДТП и ударился о грузовик МАН, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

В результате аварии 41-летний водитель иномарки «Форд фокус» погиб на месте происшествия. Водителя ВИС доставили в больницу Мичуринского района с травмами различной степени тяжести.

Водитель ВИС находится в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU