В Тамбове жители ищут ошибки на вывесках и объявлениях

4 Март 2020 2020-03-04T15:44:13+03:00

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В Тамбове организаторы «Тотального диктанта» предложили горожанам поучаствовать в акции по борьбе с безграмотностью. Местные жители выкладывают в социальную сеть фотографии вывесок, объявлений и печатной рекламы, где были допущены орфографические или пунктуационные ошибки.

- Ждем ваши наблюдения до 4 апреля, то есть до Тотального диктанта. Автора самого удивительного снимка мы наградим целым пакетом подарков от штаба. Вот так легко можно сделать приятное и себе, и городу. Будьте грамотными не только на диктанте!, - сообщают организаторы.

Тамбовчане активно делятся фотографиями с ошибками. Например, «чисбургер» вместо «чизбургера», «расрочка» вместо «рассрочки», «общественого» вместо «общественного» и т. д.

Напомним, Всероссийская акция по проверки грамотности «Тотальный диктант» пройдет в Тамбове 4 апреля на различных городских площадках.

Фото: Екатерина Назарова

ИСТОЧНИК KP.RU