В МФЦ Котовска задымилась электропроводка

4 Март 2020 2020-03-04T12:50:40+03:00

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3 марта в котовском МФЦ произошло ЧП – сотрудники и находившиеся в здании люди почувствовали запах дыма. О случившемся оповестили экстренные службы города, посетителей и персонал Центра эвакуировали. Пожарные выяснили, что задымление произошло в подвале здания, там произошло короткое замыкание электропроводки. Во второй половине дня работу МФЦ, отдела ЗАГС администрации города и музейного комплекса приостановили из-за работ по замене электроснабжения. 4 марта МФЦ Котовска частично восстановил оказание услуг.

- Сейчас специалисты дают все необходимые консультации и производят выдачу готовых документов, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.

Фото администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU