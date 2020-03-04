В МФЦ Котовска задымилась электропроводка
3 марта в котовском МФЦ произошло ЧП – сотрудники и находившиеся в здании люди почувствовали запах дыма. О случившемся оповестили экстренные службы города, посетителей и персонал Центра эвакуировали. Пожарные выяснили, что задымление произошло в подвале здания, там произошло короткое замыкание электропроводки. Во второй половине дня работу МФЦ, отдела ЗАГС администрации города и музейного комплекса приостановили из-за работ по замене электроснабжения. 4 марта МФЦ Котовска частично восстановил оказание услуг.
- Сейчас специалисты дают все необходимые консультации и производят выдачу готовых документов, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.
Фото администрации города Котовска
ИСТОЧНИК KP.RU