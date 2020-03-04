2020-03-04T15:03:29+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан получили сроки за распространение наркотиков

Молодые люди делали тайники в городах и районах области
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В июне 2018 в Тамбове задержали двоих 20-летних парней, которых заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Выяснилось, что молодые люди распространяли запрещенные вещества бесконтактным путем через тайники-закладки. Для проведения проверки их доставили в полицию, где наркосбытчики признались в серии преступлений. Парни указали места, где были организованы тайники – это Тамбов и Тамбовский район, Мичуринск и Рассказово. В каждом из них находилось от полграмма до двух с половиной граммов наркотических средств: гашиш, амфетамин, метилэфедрон. Запрещенные вещества изъяли и направили на экспертизу.

В отношении жителей притамбовья возбудили несколько уголовных дел, позже объединенных в одно производство. Во время следствия установили Интернет-сайты, через которые молодые люди также бесконтактным способом приобретали наркотические средства для дальнейшей реализации.

- Октябрьский районный суд города Тамбова признал подсудимых виновными в попытках и распространении наркотиков и назначил наказание в виде 5,5 и 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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