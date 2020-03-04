2020-03-04T14:19:50+03:00
Общество

Жителя Тамбовщины не пустили за границу из-за «пьяного» штрафа

Мужчине пришлось оплатить 30 тысяч рублей задолженности, чтобы улететь на отдых
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Уварово местный житель оплатил административный штраф за вождение автомобиля в пьяном виде лишь после того, как судебный пристав-исполнитель временно ограничил его в выезде за пределы РФ.

У мужчины имелась задолженность в 30 тысяч рублей, погашать которую добровольно он не собирался. Собравшись в путешествие за границу, уваровцу прямо в аэропорту напомнили о не выплаченном штрафе и не пустили в самолет.

- После этого, мужчина оплатил административный штраф в полном объеме. Исполнительное производство в отношении гражданина А. окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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