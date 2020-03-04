При столкновении двух иномарок в Тамбове пострадала женщина

4 Март 2020 2020-03-04T10:26:05+03:00

На севере Тамбова столкнулись автомобили, за рулем которых были женщины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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На севере областного центра произошла авария, в которой пострадала женщина-водитель. Как сообщили в региональном УГИБДД, происшествие зафиксировали 3 марта в 8 часов 48 минут на улице Васильковой в районе дома №12«А» города Тамбова. 42-летняя водитель автомобиля «Хендай Крета» на нерегулируемом перекрестке при движении со второстепенной дороги столкнулась с автомобилем «Фольксваген Джетта», под управлением 33-летней женщины, которая двигалась по главной дороге.

- В результате аварии травмы получила водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Женщину на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU