При столкновении двух иномарок в Тамбове пострадала женщина
На севере областного центра произошла авария, в которой пострадала женщина-водитель. Как сообщили в региональном УГИБДД, происшествие зафиксировали 3 марта в 8 часов 48 минут на улице Васильковой в районе дома №12«А» города Тамбова. 42-летняя водитель автомобиля «Хендай Крета» на нерегулируемом перекрестке при движении со второстепенной дороги столкнулась с автомобилем «Фольксваген Джетта», под управлением 33-летней женщины, которая двигалась по главной дороге.
- В результате аварии травмы получила водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Женщину на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU