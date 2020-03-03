В Тамбовской области мужчина до смерти избил друга, который приставал к его девушке

3 Март 2020 2020-03-03T17:30:58+03:00

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В Знаменском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, 24 декабря прошлого года, обвиняемый вместе со своей девушкой по дороге из Москвы заехал в Мичуринск к своему другу. Компания решила выпить за встречу. Во время застолья мужчина узнал от подруги, что приятель приставал к ней, пока он находился на заработках в столице.

Разъяренный мужчина избил товарища, после чего пара уехала в Знаменский район, где через несколько дней его задержали полицейские. От полученных ранений 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За три месяца до совершения преступления обвиняемый только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU