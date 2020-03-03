Тамбовчане могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

3 Март 2020 2020-03-03T16:24:21+03:00

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В Тамбове в течение марта будут работать мобильные ветеринарные пункты, в которых все владельцы домашних животных смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства. Как сообщает управление ветеринарии области, 5 марта вакцинация будет организована на пересечение ул. К.Маркса/2-я Высотная (около дома №459), 10 марта - в поселке Радужный на углу ул.Мичуринская/начало Селезневской (в районе остановки), 12 марта – на ул. ул. Чичканова во дворе дома № 131, 17 марта – в мкр. Ласки, на ул. Чкалова, 105, 19 марта пункт организуют на парковке у Ласковского карьера. Во всех этих местах прием ветеринаров будет вестись с 16 до 18 часов. Прививку сделают бесплатно.

Кроме того, бесплатная вакцинация животных проводится в ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных», а также ТОГБУ «Тамбовская районная станция по борьбе с болезнями животных».

Напомним, на сегодняшний день в Тамбове и области обстановка по заболеваемости бешенством у животных остается неблагополучной. Так, на минувшей неделе стало известно, что в областном центре на ул. Запрудной и в поселке Строитель Тамбовского района объявили карантин: в Тамбове нашли труп больной лисицы, в поселке бешенством заболела собака.

ИСТОЧНИК KP.RU