В тамбовском университете выбрали самую красивую студентку

4 Март 2020 2020-03-04T09:43:18+03:00

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В ТГУ прошел пятый конкурс таланта и красоты «Мисс университет – 2020». Десять конкурсанток поборолись за титул главной умницы и красавицы вуза. Первым испытанием стал конкурс дефиле. Вместе с танцорами факультета культуры и искусств девушки предстали перед зрителями в ярких образах. Все конкурсантки представили свои «Визитки» – рассказали о себе в творческой форме. Большинство участниц сопроводили выступление видеороликом, отразившим их жизнь в университете и вне его. Творческий конкурс раскрыл таланты каждой из десяти девушек. Они покорили жюри зажигательными танцами, невероятным вокалом и даже авторскими стихотворениями. Завершением праздника таланта и красоты стало финальное дефиле.

- В итоге титул Мисс зрительских симпатий, а также второй Вице-мисс завоевала студентка Медицинского института Маргарита Рошка. Первой Вице-мисс стала студентка института математики, физики и информационных технологий Нина Лазарева, - сообщает пресс-служба ТГУ им. Державина. – А обладательницей титула «Мисс университет – 2020» стала студентка факультета филологии и журналистики Елизавета Чуканова – победитель Всероссийского конкурса молодых ученых-филологов и Всероссийского конкурса для педагогов «Школьная проектная олимпиада», экс-солистка народного хореографического ансамбля «Селяночка».

Фото ТГУ им. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU