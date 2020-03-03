Родители тамбовских школьников сдадут ЕГЭ по истории

3 Март 2020 2020-03-03T18:05:17+03:00

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4 марта стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году она пройдет во всех муниципалитетах региона и будет посвящена Году памяти и славы. Как сообщают в управлении образования и науки области, родители выпускников впервые за время проведения акции проверят свои знания по истории. Специально для этого разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.

Первыми государственный экзамен сдадут родители мичуринских школьников. Они пройдут всю процедуру единого государственного экзамена: зарегистрируются, заполнят бланки, увидят, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Родители напишут экзаменационную работу, составленную из заданий аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.

- Продолжительность пробного экзамена - 1 час, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Вместе с родителями выпускников ЕГЭ сдадут представители исполнительной и законодательной власти, общественных, молодежных организаций, волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU