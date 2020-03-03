2020-03-03T15:37:58+03:00
Звезды

В Тамбове стартовал фестиваль «Студенческая весна»

Участники могут проявить себя в шести конкурсных направлениях
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В областном центре дали старт традиционному фестивалю «Студенческая весна». Ежегодно в рамках этого мероприятия более пятнадцати тысяч молодых людей демонстрируют свои творческие способности на центральных площадках города.

- В этом году мы предлагаем молодым людям принять участие в шести конкурсных направлениях фестиваля, - говорит исполняющий обязанности директора Дома молодежи Александр Черемисин. - Традиционно начинаем с вокального отбора. Профессиональные исполнители, любители авторской песни, народного вокала могут попробовать себя. Наша студенческая молодежь красиво танцует и покоряет пьедесталы, восхищает зрителей своими постановками, поэтому танцевальное направление — одно из ведущих направлений фестиваля, в котором будут проведены отборочные туры. Кроме того, мы предлагаем участие в направлении по созданию объектов искусства своими руками - «Арт-объект». И, конечно же, не отступаем от традиции осуществления важного и доброго дела - проведения фестиваля для студентов с ограниченными физическими возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов - «Люди с большими возможностями».

По данным городской администрации, «Студенческую весну» проведут в 4 этапа. С 9 марта по 10 апреля запланированы концерты самодеятельного творчества образовательных организаций. Затем, с 1 по 10 апреля, пройдут отборочные туры по направлениям фестиваля. После этого, ориентировочно 13 или 14 апреля, в Доме молодежи состоится финальная программа фестиваля. Кульминацией станет гала-концерт, который пройдет в Тамбовском драматическом театре 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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