Иностранец планировал распространить в Тамбове 200 граммов героина

3 Март 2020 2020-03-03T14:54:13+03:00

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В Тамбове вынесли приговор 19-летнему иностранцу, который собирался распространять в областном центре героин. Молодого человека задержали в июне прошлого года при попытке организовать сеть тайников с запрещенными веществами. Сотрудники Управления Наркоконтроля УМВД области обнаружили у него сверток, в котором находилось 56 граммов героина. Доставленный в полицию иностранец пояснил, что успел сделать три тайника с наркотиками с южной части Тамбова, в каждом из которых находилось по два грамма героина. Он указал места, где сделал закладки.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодого человека арестовали и поместили в следственный изолятор. Расследуя уголовное дело, полицейские провели обыск в комнате гостиницы, где жил предполагаемый сбытчик. В ней нашли еще один сверток, в котором находилось 144 грамма героина. В общей сложности иностранец намеревался реализовать в областном центре 200 граммов сильнодействующего наркотика.

- 4 февраля этого года суд Ленинского района города Тамбова признал жителя ближнего зарубежья виновным в попытке незаконного распространения наркотиков и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU