В Тамбовской области банковская служащая завладела деньгами девяти клиентов

4 Март 2020 2020-03-04T11:12:41+03:00

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Сотрудница банковской организации из города Рассказово обманула девять местных жителей, присвоив себе около 200 тысяч рублей. Ранее полиции было известно о шести аферах, которые совершила 30-летняя сотрудница банка. Но в ходе расследования уголовного дела по ст. «Мошенничество», количество пострадавших от ее действий увеличилось еще на три человека.

Все девять клиентов были обмануты по схожей схеме – когда люди обращались в банк, чтобы оформить кредит, сотрудница просила передать ей смс-коды и пароли от личных кабинетов, клиенты доверяли служащей и предоставляли ей всю информацию. В итоге они получали определенный займ, но на самом деле сотрудница банка оформляла кредит на 10000, а то 20000 тысяч рублей больше, чем требовалось. А имея доступ к личному кабинету «лишние» средства она без труда снимала с чужих счетов и присваивала себе. Заемщики о происходящем ничего не подозревали. Не исключается, что пострадавших от действий работницы банка может быть еще больше.

- Сотрудники полиции проводят проверку на причастность злоумышленницы к аналогичным фактам мошенничества, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU