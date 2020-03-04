Два тамбовских спортсмена стали лучшими на первенстве России по греко-римской борьбе

4 Март 2020 2020-03-04T12:07:45+03:00

Теперь им предстоит выступить на мундиале в Турции

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В Саранске прошло первенство России по спорту глухих (греко-римская борьба) среди юношей 2000-2002 годов рождения. Сборная Тамбовской области успешно выступила на соревнованиях и заняла второе общекомандное место. Воспитанники тамбовской спортивно-адаптивной школы завоевали сразу четыре медали: две золотых и две бронзовые.

- Среди представителей нашего региона два победителя. Золотые медали завоевали Геннадий Борисов (вес до 55 кг) и Антон Бубнов (вес до 60 кг). Им теперь предстоит подготовка к первенству мира. На мировом мундиале они выступят в Турции уже в этом году, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Кроме того, еще две бронзовые награды достались тамбовчанам Максиму Бубнову (вес до 60 кг) и Денису Долгову (вес до 82 кг). Победителей и призеров подготовили Заслуженные тренера России Игорь Тарасов и Виктор Макаров.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU