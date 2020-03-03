Тамбовчанка взяла «бронзу» на чемпионате России по самбо

3 Март 2020 2020-03-03T14:13:18+03:00

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С 27 февраля по 2 марта в Чебоксарах проходил чемпионат России по самбо среди мужчин и женщин, на котором воспитанница СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина», мастер спорта Мария Пустовалова взяла «бронзу».

Тамбовчанка выступала в весовой категории до 64 кг, где помимо нее за медали боролись 19 спортсменок - лидеров сборных своих регионов.

- Мария завоевала бронзовую медаль, выиграв схватку за третье место у Сметаниной Надежды из г. Балтийск, тем самым обеспечила себе место в национальной сборной, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту.

Фото: Всероссийская федерация самбо

ИСТОЧНИК KP.RU