2020-03-03T14:13:18+03:00
Спорт

Тамбовчанка взяла «бронзу» на чемпионате России по самбо

Нашу область достойно представила Мария Пустовалова
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Выступала тамбовчанка в весовой категории до 64 кгВыступала тамбовчанка в весовой категории до 64 кг
Изменить размер текста:

С 27 февраля по 2 марта в Чебоксарах проходил чемпионат России по самбо среди мужчин и женщин, на котором воспитанница СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина», мастер спорта Мария Пустовалова взяла «бронзу».

Тамбовчанка выступала в весовой категории до 64 кг, где помимо нее за медали боролись 19 спортсменок - лидеров сборных своих регионов.

- Мария завоевала бронзовую медаль, выиграв схватку за третье место у Сметаниной Надежды из г. Балтийск, тем самым обеспечила себе место в национальной сборной, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту.

Фото: Всероссийская федерация самбо

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родители тамбовских школьников сдадут ЕГЭ по истории
В Тамбовской области мужчина до смерти избил друга, который приставал к его девушке
Жена заключенного пыталась пронести наркотики в тамбовскую колонию
Тамбовчане могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства
В Тамбове стартовал фестиваль «Студенческая весна»
Иностранец планировал распространить в Тамбове 200 граммов героина
Тамбовчанка взяла «бронзу» на чемпионате России по самбо
У тамбовчанина арестовали «Audi Q5» в счет погашения долга по кредиту
Жители тамбовского села два месяца платили за мусор, который никто не вывозил
19-летний парень из-за неурядиц в личной жизни перебил окна на одном из вокзалов Тамбовской области
ХК «Тамбов» остался без руководства
На «Черноземе-2020» в Тамбове прозвучат хиты группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра
На южном обходе Тамбова произошла тройная авария
Тамбовчанки пытались вынести из магазина продукты на 7 тысяч рублей
Помощник депутата Тамбовской облдумы попал в больницу с огнестрельным ранением
Тамбовчане стали жертвами разбойного нападения: мужчина и две женщины чудом выжили
Юг Тамбова на весь день оставят без холодной воды
В Тамбовском районе отремонтировали детскую поликлинику
Тамбовчанин несколько лет прятался от полиции, чтобы не отвечать за мошенничество
В Тамбовской области с 20 марта стартует посадка леса
Тамбовчанин грозился расправиться со знакомой с помощью лезвия бритвы
Тамбовчанин оплатил 300 тысяч рублей штрафа после ареста счетов и запрета на выезд за границу
На фестивале кукольных театров тамбовчанам покажут 10 спектаклей
При столкновении двух авто в Тамбове пострадал 17-летний подросток
Молодым тамбовчанам предлагают поучаствовать в фестивале самодеятельности
Тамбовчанам будут платить за добровольную сдачу оружия