Жена заключенного пыталась пронести наркотики в тамбовскую колонию
В тамбовскую колонию №8, которая находится в Рассказовском районе, пытались пронести наркотики. Запрещенные вещества обнаружили у женщины, которая приехала на долгосрочное свидание к своему супругу из другого региона. В «подарок» мужу она захватила синтетические наркотики.
- Во время проведения досмотра женщины у нее обнаружили и изъяли порошкообразные вещества неизвестного происхождения белого и розового цветов, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области. - Экспертиза установила, что это были мефедрон, массой 8,66 грамма, амфетамин, массой 7,84 грамма и метадон массой 0,56 грамма.
Фото УФСИН по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU