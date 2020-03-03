Жена заключенного пыталась пронести наркотики в тамбовскую колонию

3 Март 2020 2020-03-03T17:03:17+03:00

Женщина приехала на долгосрочное свидание к мужу и захватила с собой «синтетику»

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В тамбовскую колонию №8, которая находится в Рассказовском районе, пытались пронести наркотики. Запрещенные вещества обнаружили у женщины, которая приехала на долгосрочное свидание к своему супругу из другого региона. В «подарок» мужу она захватила синтетические наркотики.

- Во время проведения досмотра женщины у нее обнаружили и изъяли порошкообразные вещества неизвестного происхождения белого и розового цветов, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области. - Экспертиза установила, что это были мефедрон, массой 8,66 грамма, амфетамин, массой 7,84 грамма и метадон массой 0,56 грамма.

Фото УФСИН по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU