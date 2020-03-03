19-летний парень из-за неурядиц в личной жизни перебил окна на одном из вокзалов Тамбовской области

3 Март 2020 2020-03-03T12:03:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть ЛО МВД России на станции Мичуринск поступил звонок от дежурной по станции, которая сообщила, что в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Избердей Юго-Восточной железной дороги, неизвестный молодой человек разбил 8 стекол оконных переплетов.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что дебоширом оказался ранее неоднократно судимый 19-летний житель села Петровское Тамбовской области. Свою вину после задержания он полностью признал и сообщил, что из-за проблем в личной жизни он напился и перебил окна станции.

- В отношении задержанного отделением дознания ЛО МВД России на станции Мичуринск возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»), - сообщают в ЛО МВД России на станции Мичуринск. - Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере до сорока тысяч рублей либо арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU