2020-03-03T12:03:48+03:00
Происшествия

19-летний парень из-за неурядиц в личной жизни перебил окна на одном из вокзалов Тамбовской области

Молодому человеку грозит наказание за вандализм
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В дежурную часть ЛО МВД России на станции Мичуринск поступил звонок от дежурной по станции, которая сообщила, что в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Избердей Юго-Восточной железной дороги, неизвестный молодой человек разбил 8 стекол оконных переплетов.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что дебоширом оказался ранее неоднократно судимый 19-летний житель села Петровское Тамбовской области. Свою вину после задержания он полностью признал и сообщил, что из-за проблем в личной жизни он напился и перебил окна станции.

- В отношении задержанного отделением дознания ЛО МВД России на станции Мичуринск возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»), - сообщают в ЛО МВД России на станции Мичуринск. - Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере до сорока тысяч рублей либо арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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