ХК «Тамбов» остался без руководства
Из команды ушли главный тренер и его помощник
Александр Прокопьев
Изменить размер текста:
ХК «Тамбов» остался без руководства. Как сообщает пресс-служба клуба, по обоюдному согласию сторон прекращены трудовые отношения с главным тренером хоккейного клуба Александром Прокопьевым и помощником главного тренера Сергеем Решетниковым.
Сергей Решетников
Напомним, ХК «Тамбов» неудачно завершил сезон в регулярном чемпионате ВХЛ. Наши хоккеисты боролись за место в турнирной таблице для выхода в плей-офф. Однако команда не набрала достаточного количества очков.
Фото ХК "Тамбов"
ИСТОЧНИК KP.RU