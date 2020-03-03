2020-03-03T11:22:00+03:00
Спорт

ХК «Тамбов» остался без руководства

Из команды ушли главный тренер и его помощник
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Александр ПрокопьевАлександр Прокопьев
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ХК «Тамбов» остался без руководства. Как сообщает пресс-служба клуба, по обоюдному согласию сторон прекращены трудовые отношения с главным тренером хоккейного клуба Александром Прокопьевым и помощником главного тренера Сергеем Решетниковым.

Сергей Решетников

Сергей Решетников

Напомним, ХК «Тамбов» неудачно завершил сезон в регулярном чемпионате ВХЛ. Наши хоккеисты боролись за место в турнирной таблице для выхода в плей-офф. Однако команда не набрала достаточного количества очков.

Фото ХК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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