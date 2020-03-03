У тамбовчанина арестовали «Audi Q5» в счет погашения долга по кредиту
Мужчина задолжал банку более 300 тысяч рублей
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Тамбовские судебные приставы арестовали в счет погашения кредитной задолженности автомобиль «Audi Q5», принадлежавший тамбовчанину на праве собственности. Мужчина накопил более 300 тысяч рублей долга перед банком и не собирался его погашать в добровольном порядке.
- Транспортное средство было изъято и передано на хранение взыскателю. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU