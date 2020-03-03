2020-03-03T10:42:12+03:00
Общество

На «Черноземе-2020» в Тамбове прозвучат хиты группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра

Организаторы рок-фестиваля продолжают объявлять участников
Ксения АЛЕШИНА
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Симфоническое КИНО - уникальный проект, не имеющий аналогов в истории русского рокаСимфоническое КИНО - уникальный проект, не имеющий аналогов в истории русского рока
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Стало известно, что на рок-фестиваль «Чернозем» в это году приедет легендарный гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян в сопровождении симфонического оркестра «Симфоническое КИНО». Музыканты исполнят лучшие хиты группы «Кино».

Симфоническое КИНО - уникальный проект, у которого нет аналогов а истории русского рока. Он полностью поддерживается наследниками Виктора Цоя и является единственным официальным в своем роде.

Напомним, что рок-фестиваль состоится 14, 15 и 16 августа. На сцене у Татарского вала выступят Гарик Сукачев, «Операция пластилин», Вячеслав Бутусов, «Бригадный подряд», «Кис-кис», Эмир Кустурица. Список участников будет пополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На «Черноземе-2020» в Тамбове прозвучат хиты группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра
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