На «Черноземе-2020» в Тамбове прозвучат хиты группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра
Стало известно, что на рок-фестиваль «Чернозем» в это году приедет легендарный гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян в сопровождении симфонического оркестра «Симфоническое КИНО». Музыканты исполнят лучшие хиты группы «Кино».
Симфоническое КИНО - уникальный проект, у которого нет аналогов а истории русского рока. Он полностью поддерживается наследниками Виктора Цоя и является единственным официальным в своем роде.
Напомним, что рок-фестиваль состоится 14, 15 и 16 августа. На сцене у Татарского вала выступят Гарик Сукачев, «Операция пластилин», Вячеслав Бутусов, «Бригадный подряд», «Кис-кис», Эмир Кустурица. Список участников будет пополняться.
ИСТОЧНИК KP.RU