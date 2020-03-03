2020-03-03T10:03:55+03:00
Происшествия

На южном обходе Тамбова произошла тройная авария

На трассе столкнулись иномарка и два отечественных авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовском районе столкнулись иномарка и два отечественного автоВ Тамбовском районе столкнулись иномарка и два отечественного автоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, участниками которой стали сразу три автомобиля, произошло 2 марта в 9 часов 30 минут на 7 километре автодороги «Южный обход города Тамбова». Как сообщили в региональном УГИБДД, 22-летний водитель автомобиля «Opel Astra» «наехал» на двигавшийся впереди «ВАЗ-2121», под управлением 55-летнего мужчины, который на нерегулируемом перекрестке поворачивал налево. После столкновения отечественный автомобиль продолжил движение и врезался в «Lada Kalina». За рулем этого авто находилась 44-летняя женщина.

- В результате аварии 55-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-2121» с травмами доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки.

В аварии пострадал 55-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В аварии пострадал 55-летний мужчинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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