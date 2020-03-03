2020-03-03T12:45:53+03:00
Общество

Жители тамбовского села два месяца платили за мусор, который никто не вывозил

Коммунальщики не могли подъехать к мусту сбора отходов, но деньги с людей брали регулярно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К тамбовскому омбудсмену Владимиру Репину обратилась жительница Петровского района, которая пожаловалась на некачественное оказания коммунальной услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов и отказ произвести перерасчет платы за мусор.

Заявительница предоставила еще и справку, которую ей выдали в ООО «Петровское жилищно-коммунальное хозяйство». Из этого документа следовало, что в январе-феврале 2019 года по улицам 1-Набережная, 2-Набережная с. Петровское мусор никто не вывозил, так как сюда невозможно было проехать

Предположив в действиях оператора по сбору и вывозу ТКО нарушение прав женщины, Уполномоченный направил жалобу жительницы главе Петровского района и местному прокурору. Ответ из администрации оказался формальным. Чиновники сообщали, что у них нет полномочий контролировать выполнение закона при предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Из прокуратуры Петровского района также поступил ответ, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования по обращению женщины не имеется.

Не согласившись с этим, Уполномоченный обратился в прокуратуру Тамбовской области. Там подтвердили факт некачественного предоставления услуги по сбору и вывозу коммунальных отходов, а также непринятия мер администрацией.

- В итоге прокуратура Петровского района внесла представление об устранении нарушений закона главе Петровского сельсовета и руководителю Мичуринского филиала АО «ТСК», - сообщают в аппарате Уполномоченного. - Замглавы администрации Петровского района, который не дал ответа на обращение жительницы, грозит административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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