Тамбовчанки пытались вынести из магазина продукты на 7 тысяч рублей

3 Март 2020 2020-03-03T09:30:33+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны получили тревожный сигнал из гипермаркета на улице Советской города Тамбова. Администратор магазина пояснил, что он остановил женщин, которые похитили продукты питания на сумму более семи тысяч рублей и попытались покинуть магазин, не оплатив товар.

- Неработающих 52 и 22-летних жительниц города Моршанска задержали сотрудники Росгвардии, - сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Тамбовской области. - Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU