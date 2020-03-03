Тамбовчанки пытались вынести из магазина продукты на 7 тысяч рублей
Женщин задержали сотрудники Росгвардии
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Сотрудники вневедомственной охраны получили тревожный сигнал из гипермаркета на улице Советской города Тамбова. Администратор магазина пояснил, что он остановил женщин, которые похитили продукты питания на сумму более семи тысяч рублей и попытались покинуть магазин, не оплатив товар.
- Неработающих 52 и 22-летних жительниц города Моршанска задержали сотрудники Росгвардии, - сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Тамбовской области. - Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU