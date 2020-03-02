2020-03-02T18:49:48+03:00
Происшествия

Помощник депутата Тамбовской облдумы попал в больницу с огнестрельным ранением

41-летний мужчина находится в тяжелом состоянии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Игорь ДолговИгорь Долгов
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Депутат от ЛДПР по Верхнеспасскому сельсовету Сосновского района Игорь Долгов, который также является помощником депутата Тамбовской областной Думы от фракции ЛДПР Игоря Телегина, оказался в больнице с огнестрельное ранением, которое он получил в грудь из охотничьего ружья. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое.

- Обстоятельства произошедшего выясняют следователи Моршанского МСО СУ СК России по региону, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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