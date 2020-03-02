Помощник депутата Тамбовской облдумы попал в больницу с огнестрельным ранением
41-летний мужчина находится в тяжелом состоянии
Игорь Долгов
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Депутат от ЛДПР по Верхнеспасскому сельсовету Сосновского района Игорь Долгов, который также является помощником депутата Тамбовской областной Думы от фракции ЛДПР Игоря Телегина, оказался в больнице с огнестрельное ранением, которое он получил в грудь из охотничьего ружья. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое.
- Обстоятельства произошедшего выясняют следователи Моршанского МСО СУ СК России по региону, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU