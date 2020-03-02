Тамбовчане стали жертвами разбойного нападения: мужчина и две женщины чудом выжили

2 Март 2020 2020-03-02T18:19:44+03:00

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По версии следствия и суда, вечером 13 октября 2018 года все четверо пробрались в дом 45-летнего жителя Моршанского района, стали избивать супругов и находившуюся у них в гостях женщину руками и ногами, а также при помощи найденных в жилище предметов. Для этого использовали табуретку, полено, статуэтки, половник, ножа и отвёртки. После этого, похитив бытовую и иную технику, предметы домашнего обихода, одежду, изделия из золота, злоумышленники скрылись.

Вскоре их задержали в Тамбове на съемной квартире одного из фигурантов. К этому времени они уже успели сдать часть похищенного в ломбард. В результате нападения потерпевшие получили многочисленные ушибы и переломы, травмы головы, проникающие ножевые и колотые ранения различных частей тела. Несмотря на полученные телесные повреждения, после совершения нападения потерпевший смог добраться до соседей и попросить о помощи. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи глава семьи, его 38-летняя супруга и ее 47-летняя знакомая остались живы.

Известно также, что еще до преступления 15 сентября 2018 года один из молодых людей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, подверг избиению 67-летнего потерпевшего по тому уголовному делу (хозяина дома), причинив ему тяжкий вред здоровью, и похитил у него неисправное транспортное средство.

- Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет лишения свободы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU